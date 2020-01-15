Yüksekova'da çocukların eksi 25 derecede futbol aşkı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yüksekova'da çocukların eksi 25 derecede futbol aşkı - Son Dakika Spor

Yüksekova'da çocukların eksi 25 derecede futbol aşkı

6 saat önce

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan çocuklar yarıyıl tatilini top oynayarak geçiriyor.

Yüksekova'da çocukların eksi 25 derecede futbol aşkı, System.String[]

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan çocuklar yarıyıl tatilini top oynayarak geçiriyor.


Yüksekova'da kar yağışının ardından Sibirya soğukları etkisini göstermeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde yoğun sis ve eksi 25 dereceye kadar soğuklar etkisini gösteriyor. Soğukların hakim olduğu ilçede çocuklar, akşam saatlerinde kar üzerinde mahalle aralarında soğuklara aldırmadan doyasına oynuyorlar.


Futbol maçı oynayan çocuklar ise, "Biz yaz boyunca hep böyle sokak aralarında geç vakitlere kadar top oynuyoruz. Kışın başlamasıyla beraber ve soğuk havalar olduğu için fazla oynayamıyoruz. Bizde artık 3 günde bir soğuk havalara rağmen futbol maçı oynuyoruz" dediler. - HAKKARİ

Yüksekova, Sibirya, Hakkari, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
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