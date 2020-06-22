Yüksekova'da çok miktarda patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok miktarda patlayıcı madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü Hanamir Yaylası'nda yapılan operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet 2 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet 1 kilogram EYP, 1 adet 5 kilogram EYP, 1 adet 0.5 kilogram EYP, 32 adet pil, 1 adet anti tank roketatar mühimmatı, 9 adet ateşleyici, 4 adet roket atar sevk fişeği, 15 metre infilaklı fitil, 1 adet basma düzenekli ateşleme anahtarı, 4 adet elektrikli fünye, 50 metre EYP yapımında kullanılan elektrikli kablo ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde etkisiz hale getirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)