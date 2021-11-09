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Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

09.11.2021 18:16
Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen EREN-14 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen EREN-14 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet GÜÇLÜ Kamışlı-13 Operasyonu kapsamında, Yüksekova ilçesi kırsal alanındaki sığınak içerisinde gizlenmiş; 50 kilogram amonyum nitrat maddesi, 2 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet Bixi namlusu, 1 adet kanas namlusu, tetik tertibatı ve dipçiği, 1 adet uçaksavar el kundağı, 2 adet Doçka ayağı, 1 adet silah mekanizması, 13 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 6 adet şarjör kütüklüğü, 3 adet el bombası, 25 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 9 adet telsizli EYP (el yapımı patlayıcı) verici düzeneği, 20 adet roketatar mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet antitank roketatar mühimmatı, 100 adet 7.62 mm. fişek, 8 top kablo, 20 adet pil bloğu, 1 adet akü, 6 adet büyük pil, 6 adet küçük tüp, 1 adet tüp başlığı, 1 adet tüp ocağı, 3 adet kırıcı delici, 5 adet kırıcı delici ucu, 1 adet kırıcı delici kutusu, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet çapa, 1 adet falçata, 2 adet testere, 1 adet radyo, 1 adet el yapımı ışıldak, 2 adet gaz maskesi ve filtresi, 1 adet çaydanlık takımı, 5 adet su bidonu, 3 çift ayakkabı, 2 adet palaska ve 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Yüksekova, Mühimmat, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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