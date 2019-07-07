Yüksekova'da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 6 Temmuz 2019 günü Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda yapılan aramada; 14 adet dinamit lokumu, 30 adet içi boşaltılmış el bombası, 26 adet el bombası pimi, 5 adet AK-47 Kalaşnikof marka silah, 1 sandık açılmamış AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait fişek, 14 adet AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait dolu şarjör, 2 adet boş fişek mayonu, 1 adet düdüklü tencere içerisinde hazırlanma aşamasında olan El Yapımı Patlayıcı (EYP), 3 rulo elektrik kablosu, 11 adet fünye, 2 adet batarya ve bir miktar nevi tespit edilemeyen patlayıcı madde ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şehir magandaları hamile kadının bulunduğu aracı durdurup saldırdı!

Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!

"Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı!

Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu