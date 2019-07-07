Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi
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Yüksekova'da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Yüksekova'da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 6 Temmuz 2019 günü Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda yapılan aramada; 14 adet dinamit lokumu, 30 adet içi boşaltılmış el bombası, 26 adet el bombası pimi, 5 adet AK-47 Kalaşnikof marka silah, 1 sandık açılmamış AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait fişek, 14 adet AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait dolu şarjör, 2 adet boş fişek mayonu, 1 adet düdüklü tencere içerisinde hazırlanma aşamasında olan El Yapımı Patlayıcı (EYP), 3 rulo elektrik kablosu, 11 adet fünye, 2 adet batarya ve bir miktar nevi tespit edilemeyen patlayıcı madde ele geçirildi" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Güncel
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