Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi
Son Dakika Yerel Haber

Yüksekova'da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi

1 saat önce

Yüksekova'da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildiHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Yüksekova'da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 6 Temmuz 2019 günü Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda yapılan aramada; 14 adet dinamit lokumu, 30 adet içi boşaltılmış el bombası, 26 adet el bombası pimi, 5 adet AK-47 Kalaşnikof marka silah, 1 sandık açılmamış AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait fişek, 14 adet AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait dolu şarjör, 2 adet boş fişek mayonu, 1 adet düdüklü tencere içerisinde hazırlanma aşamasında olan El Yapımı Patlayıcı (EYP), 3 rulo elektrik kablosu, 11 adet fünye, 2 adet batarya ve bir miktar nevi tespit edilemeyen patlayıcı madde ele geçirildi" denildi.
Yüksekova'da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:51 Kaynak: İHA
Yüksekova, Polis, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı! Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp öldü! Polisler kadını yarı çıplak buldu Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti! Antalya'da Kırgız genç sokak ortasında öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:31:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]