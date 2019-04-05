Yüksekova'da Çöken Yolda Kepçe Mahsur Kaldı
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 15 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köyü Çakmak mezrasında yolun çökmesi sonucu çalışan kepçe mahsur kaldı.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesine bağlı 15 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köyü Çakmak mezrasında yolun çökmesi sonucu çalışan kepçe mahsur kaldı.
İlçeye bağlı 15 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köyü Çakmak mezrasında günlerdir aralıklarla süren yağışlardan dolayı, çalışma yapan kepçe yolun çökmesi sonucu çamura saplanarak mahsur kaldı. Mahsur kalan kepçenin yardımına İl Özel İdareye bağlı ekipler gitti. Köye gelen kepçeler bir saatlik yoğun çalışma sonucunda mahsur kalan kepçeyi kurtardı. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:46 Kaynak: İHA
İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı
İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi
Polis, Öğrencileri Taciz Ettiği İleri Sürülen Şüpheliyi Öfkeli Kalabalığın Elinden Son Anda Kurtardı