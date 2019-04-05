Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Çöken Yolda Kepçe Mahsur Kaldı

Yüksekova'da Çöken Yolda Kepçe Mahsur Kaldı

1 saat önce

Yüksekova'da çöken yolda kepçe mahsur kaldıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 15 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köyü Çakmak mezrasında yolun çökmesi sonucu çalışan kepçe mahsur kaldı.

Yüksekova'da çöken yolda kepçe mahsur kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 15 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köyü Çakmak mezrasında yolun çökmesi sonucu çalışan kepçe mahsur kaldı.
İlçeye bağlı 15 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köyü Çakmak mezrasında günlerdir aralıklarla süren yağışlardan dolayı, çalışma yapan kepçe yolun çökmesi sonucu çamura saplanarak mahsur kaldı. Mahsur kalan kepçenin yardımına İl Özel İdareye bağlı ekipler gitti. Köye gelen kepçeler bir saatlik yoğun çalışma sonucunda mahsur kalan kepçeyi kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:16 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Yerel
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