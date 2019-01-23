Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Çöp Bırakma Saatlerinde Düzenleme Yapıldı

Yüksekova'da Çöp Bırakma Saatlerinde Düzenleme Yapıldı

1 saat önce

Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce, çöp bırakma saatlerinde düzenleme yapıldı.

Yüksekova'da Çöp Bırakma Saatlerinde Düzenleme Yapıldı, System.String[]
Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce, çöp bırakma saatlerinde düzenleme yapıldı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Hadi Kandaş, yaptığı açıklamada, ekiplerin daha sağlıklı ve temiz bir kent için gece gündüz çalışma yürüttüğünü söyledi.

Çöp bırakma saatinde değişiklik yapıldığını ve düzenlemeye göre vatandaşların çöplerini saat 18.30 ile 23.30 arasında belirlenen noktalara bırakabileceğini belirten Kandaş, "Çöplerin zamanında bırakılmaması şehrimizde hem görüntü kirliliğine sebep oluyor hem de insan sağlığına zarar veriyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyor ve çöp bırakma saatlerine riayet etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:22 Kaynak: AA

Yüksekova, Güncel
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