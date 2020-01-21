Yüksekova'da çuval içindeki cesede 4 tutuklama - Son Dakika
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Yüksekova'da çuval içindeki cesede 4 tutuklama

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 12 gün önce işlettiği giyim mağazası önüne bırakılmış çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Tahir Çetin (41) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Yüksekova'da çuval içindeki cesede 4 tutuklama, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 12 gün önce işlettiği giyim mağazası önüne bırakılmış çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Tahir Çetin (41) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Yüksekova'da yaşayan Tahir Çetin, 7 Ocak'ta evine gitmeyince, yakınları polise haber verdi. Çetin, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. 9 Ocak günü Tahir Çetin'in işlettiği giyim mağazası önüne bırakılmış çuvalın içinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, dün akşam saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Tahir Çetin, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:02 Kaynak: DHA
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