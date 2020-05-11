Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika

Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

İlçe'ye bağlı Yeşiltaş köyünde ikamet eden Resul Kartal adlı vatandaş, koyunlarını otlattığı sırada sürü halinde geçen dağ keçileri ile karşılaştı.

Koyunlarını otlattığı sırada keçileri videoya alan Resul Kartal," Koyunlarımı otlattığım sırada sürüsüyle karşılaştım. Baktım sürü halinde geliyorlar çektiklerim 9 taneydi, ama gün boyu iki üç yerde daha gördüm sürü halinde. 20'ye kadar vardı. Köyümüz dağ keçilerine güven mekanları oldu."Dedi

Yüksek ova Doğa Tutkunları başkanı Kahraman Aytan ise "Yüksekovanın hata tüm Hakkari ilinin Yeşiltaş köyünü örnek almalarını ve konuda Yesiltas Köyüne ve oradaki yetkililere yüksekova doğa tutkunları adına cok teşekkür ve duyarlı olmaya davet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.