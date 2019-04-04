Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Dere Yatağında Uyuşturucu Bulundu

Yüksekova'da Dere Yatağında Uyuşturucu Bulundu

1 saat önce

Yüksekova ilçesinde dere yatağında 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Yüksekova'da Dere Yatağında Uyuşturucu Bulundu, System.String[]
Yüksekova ilçesinde dere yatağında 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Esendere beldesi Merkez Mahallesi'ndeki dere yatağında 1 kilogram metamfetamin bulundu.

Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:45 Kaynak: AA

Yüksekova, Güncel
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