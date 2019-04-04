Yüksekova'da Dere Yatağında Uyuşturucu Bulundu
1 saat önce
Yüksekova ilçesinde dere yatağında 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Yüksekova
ilçesinde dere yatağında 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Esendere
beldesi Merkez
Mahallesi'ndeki dere yatağında 1 kilogram metamfetamin bulundu.
Soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:45 Kaynak: AA
Uçan Polisin, Torbacılara Geçit Vermediği Anlar Kameraya Yansıdı
Son dakika... Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu