Yüksekova'da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, Yeşildere Mahallesi'nden geçen Büyükçay Deresi'ne yavru bir köpek düştü. Çevreden geçen vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye Yüksekova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Karla kaplı derenin kenarına merdiven dayayarak inen ekipler, özverili çalışma sonucu yavru köpeği dereden çıkarttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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