Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Devriye Görevinde Rahatsızlanan Uzman Çavuş Şehit Oldu

Yüksekova'da Devriye Görevinde Rahatsızlanan Uzman Çavuş Şehit Oldu

24 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Yüksekova'da Devriye Görevinde Rahatsızlanan Uzman Çavuş Şehit Oldu, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde dün akşam devriye görevine çıkan birlikteki ismi henüz açıklanmayan uzman çavuş, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Yetkililer, uzman çavuşun kalp krizi geçirip şehit olduğu üzerinde durduklarını belirtti. Uzman çavuşun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:56 Kaynak: DHA

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