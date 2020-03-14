Yüksekova'da dezenfektasyon çalışması - Son Dakika
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Yüksekova'da dezenfektasyon çalışması

18 dakika önce

HAKKARİ'de belediye ekipleri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı dezenfektasyon çalışması başlattı.

Yüksekova'da dezenfektasyon çalışması, System.String[]

HAKKARİ'de belediye ekipleri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı dezenfektasyon çalışması başlattı. Tüm kamu kurumları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Yüksekova Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlemler alarak, hijyen çalışmalarını hızlandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 6 kişilik özel ekip, ilçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında çalışma yaptı. Bu kapsamda, İlçe Kaymakamlığı, camiler, toplu taşıma araçları ilaçlandı. Ekipler, birçok ortak kullanım alanını dezenfekte ederek, vatandaşların tedirgin olmalarının önüne geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar virüs tehdidi atlatılana kadar periyotlar halinde devam edecek.Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yüksekova Belediye Veterineri Hekim Kaçan, "Tüm dünyada küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı biz de Yüksekova belediyesi olarak gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. İlçe kaymakamımız sayın Osman Doğramacı'nın talimatları ile tüm kamu kuruluşları, toplu taşıma araçları, camiler ve ortak kullanım alanlarında dezenfekten işlemi yapıyoruz. Çalışmalarımız peryotlar halinde de sürecek" dedi.


Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:35 Kaynak: DHA
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