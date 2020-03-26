Yüksekova'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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Yüksekova'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
7 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Salgının Türkiye'de görülmesiyle Yüksekova ilçesinde iş merkezleri yoğun bir şekilde dezenfekte edildi. Milano İş Merkezinde bulunan esnaf, kendi imkanlarıyla iş merkezini kapatarak tüm iş yerlerini dezenfekte etti.
Yüksekova Kaymakamlığının talimatlarıyla korona virüs kapsamında her gün camilerde 'evde kalın' anonsları yapılırken, çarşı merkezinde ise işi olmayan vatandaşlar da evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:45 Kaynak: İHA
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