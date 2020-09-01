Yüksekova'da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan dolunay güzelliğiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Muhteşem görüntüsüyle kendine hayran bırakan dolunay ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Dolunay izleyenleri adeta mest etti. Bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

(İHA)