Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da donan şelale büyülüyor
Son Dakika Güncel Yüksekova'da donan şelale büyülüyor - Son Dakika

Yüksekova'da donan şelale büyülüyor

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisini göstermesiyle donan şelale, görenleri adeta büyülüyor.

Yüksekova'da donan şelale büyülüyor, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisini göstermesiyle donan şelale, görenleri adeta büyülüyor.


İlçedeki Cilo-Sat Dağları bölgesindeki şelale, donan görüntüsüyle güzel manzara oluşturuyor. Bölgede faaliyetler sürdüren Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü üyeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da Cilo-Sat Dağları bölgesini gezdi. Donan şelaleyi gören doğa tutkunları, manzara karşısında hayran kaldı.


Donan şelaleliyi fotoğraflayan Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan, Yüksekova'nın tüm güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu hafta hem dışarıda hem de ilçemizde yaşayan doğa tutkunlarıyla Cilo-Sat Dağları ve gölleri bölgesine çıkarak doğa yürüyüşü yaptık. 20 kilometrelik yürüyüşün ardından Cilo-Sat Gölleri bölgesine vardık. Beyaz örtüyle kaplanan dağların yamacındaki şalelenin donan görüntüsü karşısında hayran kaldık. Bizde hem yürüyüşümüzü hem de gezimizi güzel bir şekilde değerlendirmek için donan şelalenin önünde doyasıya fotoğraf çektik. Bizimle yürüyüşe gelen dostlar ise gördükleri manzara karşısında hayran kaldılar" dedi. - HAKKARİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu
Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama: İntihardır, şizofrenik belirtileri vardı İmamoğlu: İstanbullu üniversite öğrencilerine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:28:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da donan şelale büyülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]