Yüksekova'da Dondurucu Soğuklar
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışıyla birlikte oluşan sis ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışıyla birlikte oluşan sis ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ilçede, araçlar farlarını açarak trafikte ilerliyor. Yetkililer ise, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
İlçede iki gün önce etkili olan kar yağışının ardından etkisini hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü. Çarşı merkezi ve ara sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle belediye yetkilileri tuzlama çalışması yaptı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:16 Kaynak: İHA
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