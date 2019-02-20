Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Yüksekova'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

41 dakika önce

Yüksekova'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyorHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren dondurucu soğuklar ve yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Yüksekova'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren dondurucu soğuklar ve yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.
Yüksekova'da akşam etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu İpekyolu Caddesi'nde adeta göz gözü görmezken, bölgelerde önlem alan ekipler ise sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan, ilçede geceleri eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ise hayatı olumsuz etkiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:47 Kaynak: İHA

Yerel
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