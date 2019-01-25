Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Dondurucu Soğuklar Nedeniyle Köpek Telef Oldu

Yüksekova'da Dondurucu Soğuklar Nedeniyle Köpek Telef Oldu

2 saat önce

Yüksekova'da dondurucu soğuklar nedeniyle köpek telef oldu Etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir köpek dondu HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir köpek dondu.

Yüksekova'da dondurucu soğuklar nedeniyle köpek telef oldu
Etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir köpek dondu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir köpek dondu.
İlçe merkezinde yaşayan Hamza Akgül, sabah garajdan arabasını çıkarmaya giderken, karşılaştığı manzaradan dolayı büyük şaşkınlık yaşadı. Soğuklardan korunmak için garaja giren köpeğini donmuş halde bulan Akgül, "Yüksekova'da haftalardır dondurucu soğuklar yaşanıyor. Adeta Sibirya soğukları etkilidir. Bugün sabah garaja giderek arabamı çalıştıracaktım, ancak yerde uzanan köpeğimi fark ettim. İlk başta uyuduğunu zannettim, fakat dokunduğumda köpeğin donduğunu gördüm. Tek isteğim, dışarıdaki dilsiz hayvanlara yardımcı olalım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Sabah, Hakkari, Yüksekova, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:47:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Dondurucu Soğuklar Nedeniyle Köpek Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]