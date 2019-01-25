Yüksekova'da Dondurucu Soğuklar Nedeniyle Köpek Telef Oldu
2 saat önce
Yüksekova'da dondurucu soğuklar nedeniyle köpek telef oldu Etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir köpek dondu HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir köpek dondu.
Yüksekova
'da dondurucu soğuklar nedeniyle köpek telef oldu
Etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir köpek dondu
HAKKARİ - Hakkari
'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir köpek dondu.
İlçe merkezinde yaşayan Hamza Akgül, sabah garajdan arabasını çıkarmaya giderken, karşılaştığı manzaradan dolayı büyük şaşkınlık yaşadı. Soğuklardan korunmak için garaja giren köpeğini donmuş halde bulan Akgül, "Yüksekova'da haftalardır dondurucu soğuklar yaşanıyor. Adeta Sibirya
soğukları etkilidir. Bugün sabah garaja giderek arabamı çalıştıracaktım, ancak yerde uzanan köpeğimi fark ettim. İlk başta uyuduğunu zannettim, fakat dokunduğumda köpeğin donduğunu gördüm. Tek isteğim, dışarıdaki dilsiz hayvanlara yardımcı olalım" dedi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı
Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici