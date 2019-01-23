Yüksekova'da Dondurucu Soğuklara Karşı Araçlar Brandayla Korunuyor
1 saat önce
Yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlar brandayla korunuyor -Hava sıcaklığının eksi 26 dereceye düştüğü ilçede hayat durma noktasına geldi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 26 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi.
Yüksekova
'da dondurucu soğuklara karşı araçlar brandayla korunuyor
-Hava sıcaklığının eksi 26 dereceye düştüğü ilçede hayat durma noktasına geldi
HAKKARİ - Hakkari
'nin Yüksekova ilçesinde eksi 26 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi.
İlçede etkili olan soğuk havalar nedeniyle gölet ve barajlar donarken, bina saçaklarında ise iki metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Hayatın adeta durma noktasına geldiği ve vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı ilçede, etkili olan sis ise trafiği olumsuz etkiliyor. Bazı evlerin kara gömüldüğü ilçede, araçlar ise soğuk havaya karşı brandayla korunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:16 Kaynak: İHA
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