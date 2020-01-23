Yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler - Son Dakika

Yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler

13 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu.

Yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede ulaşımda aksamalar meydana gelirken, araçları soğuktan korumak için üzerlerine naylon çekildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede dün akşam saatlerinden bu yana sis etkili oldu. Sabah sisle uyananlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü ilçede, trafikte aksamalar oldu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, park halindeki araçların üzeri naylonla kapatılarak soğuklara karşı korunmaya çalışıldı.


Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
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