Yüksekova'da düğünler bir saatle sınırlandırdı, Ercan çifti düğünlerini kurallara uyarak yaptı - Son Dakika

Yüksekova'da düğünler bir saatle sınırlandırdı, Ercan çifti düğünlerini kurallara uyarak yaptı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı.

Yüksekova'da düğünler bir saatle sınırlandırdı, Ercan çifti düğünlerini kurallara uyarak yaptı, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı. Pandemi nedeniyle düğünler, 1 saatle sınırlandırıldı. Dünya evine giren Gıyasettin ve Candan Ercan çifti, kurallara uyarak düğünlerini bir saatte yaptı. Maske takan çift, 'Her şeyin başı sağlık' diyerek dünyaevine girecek olan bütün çiftlerin kurallara uymasını istedi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı başkanlığındaki toplantıda, ilçede daha önceki yıllarda 2 gün yapılan düğünler, pandemi salgını nedeniyle 1 saatle sınırlandırıldı.

Konuya ilişkin kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçe genelinde, düğün, kına, nişan ve sünnet organizasyonlarının ve merasimlerinin, Saat 16: 00 ile 17: 00 saatleri arasında 1 saat içerisinde açık alanda veya tüm temizlik, maske ve sosyal mesafe tedbirlerinin alındığı mekanlarda yapılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.'İLÇEDE VAKALARIN ARTIŞI DÜĞÜNLERDEN KAYNAKLI'Kaymakam Osman Doğramacı, Yüksekova'nın vakaların artış göstermesiyle birlikte ciddi riskli alanların içerisine girmeye başladığını belirterek, "Bu süreç hepimize bir tehlike arz ediyor. Bununla ilgili olarak biz de valiliğimizle yaptığımız istişareler sonucunda, birtakım önlemler almak zorunda kaldık. Gönül isterdi ki bu tip önlemler olmasın. Herkes gönlünce yaşasın. Lakin hep beraber yaşıyoruz. Toplumun her kesiminin üzerine düşecek sorumlulukları var. Bu vakaların artış noktalarına baktığımızda, özellikle şu an düğünlerin çok etkili olduğunu fark ettik" dedi.Filyasyon ekiplerinin kendilerine verdiği rapor doğrultusunda birtakım önlemler aldıklarını ifade eden Doğramacı, "Bunların içerisinde en önemlisi düğünlerin kısıtlanması. Düğünleri yasaklamadık ama kısıtlanmasını yaptık. Düğünleri bir saate indirildik. Yemekleri, ikramları, halayları ve müzik organizasyonların kaldırdık. Bunları yapmak zorundaydık. Aksi takdirde ilerleyen safalarda ilçemizde daha sıkıntılı durumlar söz konusu olabilirdi. 10 maddelik Hıfzıssıhha kararı yayınladık. Bu kurallar hepimiz için, sağlıklı bir gelecek için çok önemli. Bunlara bugün riayet edersek, yarın daha iyi yaşarız. Ama bugün riayet etmezsek, yarın okullarımız açılacak. Okulların açılması noktasında sıkıntılar yaşamaya da başlayabiliriz. Hep beraber el birliğiyle çalışırsak bu süreci ben inanıyorum ki daha az sıkıntıyla atlatacağız. ve çocuklarımız huzur içerisinde okullarına başlayacaklar" diye konuştu.ERCAN ÇİFTİ, DÜĞÜNLERİNİ BİR SAATTE YAPTIDüğünlerin bir saate indirilmesinin ardından dünya evine giren Gıyasettin ve Candan Ercan çifti, kurallara uyarak, düğünlerini salonda, müzik çalmadan bir saatte tamamladı. Maske takan Ercan Çifti, 'her şeyin başı sağlık' diyerek dünya evine girecek olan bütün çiftlerin kurallara uymasını istedi.

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:22

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da düğünler bir saatle sınırlandırdı, Ercan çifti düğünlerini kurallara uyarak yaptı - Son Dakika
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