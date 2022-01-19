Yüksekova'da durdurulan araçta 'Tipi' ve 'Pars', 39 kilo eroin buldu - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' ile yapılan aramada marşpiyel kısmına gizlenmiş 39 kilo eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldığı bir aracı ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' ile yapılan aramada, aracın marşpiyel kısmına gizlenmiş 39 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.