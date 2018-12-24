Yüksekova'da "Eğitimde İz Bırakanlar" Semineri
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) tarafından seminer verildi.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında İstanbul
Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) tarafından seminer verildi. Selahaddin Eyyubi
Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Eğitimde İz Bırakanlar" konulu seminerde İGEDER Formatörü Davut Türkkan ve Etem Teber, aday öğretmenlere sunum yaptı.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender
Akdoğan, seminerde yaptığı konuşmada, 2023 vizyon belgesi kapsamında öğretmenlerin daha iyi yetiştirilmeleri için bu tür seminerlerin ilçede yaygın bir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Seminere, ilçedeki tüm aday öğretmenler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:46 Kaynak: AA
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