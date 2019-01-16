Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da "Eğitimde Medya Çatışması" Paneli

Yüksekova'da "Eğitimde Medya Çatışması" Paneli

47 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Sosyal Etki ve Kültür Derneği ile Kadınlar Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği tarafından "Eğitimde Medya Çatışması" konulu bir panel düzenlendi.

Yüksekova'da
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Sosyal Etki ve Kültür Derneği ile Kadınlar Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği tarafından "Eğitimde Medya Çatışması" konulu bir panel düzenlendi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda düzenlenen panel; Sosyal Etki ve Kültür Derneği Başkanı Esengül Pınar Özcan ve Kadınlar Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Başkanı Hatice Temir'in açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra psikolog Gülşen Canan ve Beritan Baskın, "Eğitimde Medya Çatışması" konusunda sunum yaptılar.

Panel soru cevap bölümünün ardından verilen kokteylle son buldu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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