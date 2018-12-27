Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Eğitime Kar Engeli

Yüksekova'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Yüksekova'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ramazan Kendüzler, yaptığı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kendüzler, dünden beri devam eden yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle özellikle taşımalı öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları için yarın eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:55 Kaynak: AA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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