Yüksekova'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bugün öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:21 Kaynak: AA
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