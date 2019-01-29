Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Ekipler Hamile Kadın İçin Seferber Oldu

Yüksekova'da Ekipler Hamile Kadın İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde doğum sancısı başlayan Nazife Çakmak (33) ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova'da Ekipler Hamile Kadın İçin Seferber Oldu, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde doğum sancısı başlayan Nazife Çakmak (33) ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Altınoluk köyünde yaşayan Nazife Çakmak'ın doğum sancısı başladı.

Sancıların artması üzerine Çakmak'ın yakınları, durumu akşam saatlerinde karla mücadele ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen ekipler, bir saat süren çalışmayla kardan kapanan Altınoluk köyünün yolunu ulaşıma açarak, Çakmak'ın evine ulaştı.

Sağlık ekiplerince evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Çakmak, Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü.

Nazife Çakmak'ın eşi Bülent Çakmak, gündüz saatlerinde eşinin doğum sancılarının başladığını belirterek, "Eşimin sancıları arttı. Yolumuz kapalıydı. İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekiplerini ve sağlık ekiplerini aradık. Sağ olsunlar, hemen yola çıkıp, geldiler. Yolumuzu açarak eşimi hastaneye götürdüler. Allah razı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Altınoluk, Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa
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