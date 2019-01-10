Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Ekipler, Şeker Hastası İçin Seferber Oldu

Yüksekova'da Ekipler, Şeker Hastası İçin Seferber Oldu

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı, yolu kar ve tipiden kapanan Keçili köyünde rahatsızlanan Kinyas Arslan (50), ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova'da Ekipler, Şeker Hastası İçin Seferber Oldu, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı, yolu kar ve tipiden kapanan Keçili köyünde rahatsızlanan Kinyas Arslan (50), ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Keçili köyünde şeker hastası olan Kinyas Arslan, aniden rahatsızlandı. Yolun kar ve tipiden kapanması nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan Arslan için yakınları sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine 112 acil sağlık ve karla mücadele ekipleri bölgeye doğru yola çıktı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığnını yer yer 2 metreyi aştığı yolu açmak için yoğun bir mücadele yürüttü. Ekiplerin, mücadelesi sonucu sağlık ekipleri köye ulaştı. Şeker hastası Arslan, 5 saat süren mücadele sonunda sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Arslan'ın yakınları, sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:08 Kaynak: DHA

Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa
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