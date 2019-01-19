Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Eksi 20 Derecede Balık Avı

Yüksekova'da Eksi 20 Derecede Balık Avı

30 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin ortasından geçen ve kısmen donan Büyükçay Deresi'ne gelenler dondurucu soğukta balık avlıyor.

Yüksekova'da Eksi 20 Derecede Balık Avı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin ortasından geçen ve kısmen donan Büyükçay Deresi'ne gelenler dondurucu soğukta balık avlıyor. Hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü ilçede vatandaşlar ağ atıyor.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. Bu da derelerin kısmen donmasına neden oldu. Kış aylarında balık avlamak isteyen bazı vatandaşlar ise buzlu derelerde balık avlamanın keyfini yaşıyor. Bazıları ise geçimini sağlamak için tutuğu balıkları satıyor. Dilekli Köyü yakınlarında balık avlamaya çıkan vatandaşlar akşam saatlerinde attikları ağları sabahları topluyor. Daha önceki yıllarda dereden çok daha fazla balık avladıklarını anlatan vatandaşlar, son dönemlerde balığın azaldığını belirtiyor.

Dundurucu soğuklarda balık tutumanın daha zevkli olduğu söyleyen Zeki Kağan, "Yılın belirli zamanlarında balık avlıyoruz. Kış aylarında balık güzel olduğu için gece attığımız ağları sabah saatlerinde topluyoruz. Tuttuğumuz balıklar iki, üç kilo arasında değişiyor. Havalar çok soğuk ama eğlenceli oluyor" dedi. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:45 Kaynak: DHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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