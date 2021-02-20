Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı - Son Dakika

Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı

20.02.2021 22:27
Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dağlarda yiyecek bulamadığı için ilçe merkezine inen ve bir süredir belediye ekipleri ile doğa koruma polisleri tarafından aranan kurt, bugün akşam saatlerinde ilçe merkezine indiği sırada yakalandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dağlarda yiyecek bulamadığı için ilçe merkezine inen ve bir süredir belediye ekipleri ile doğa koruma polisleri tarafından aranan kurt, bugün akşam saatlerinde ilçe merkezine indiği sırada yakalandı.

Yüksekova'da etkili olan dondurucu soğuklar yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorluk yaşayan kurtlar da son günlerde ilçedeki Esenyurt, Dize ve Cumhuriyet mahallelerinde görülmeye başlandı. Akşam ve sabah saatlerinde özellikle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne inen kurt, çevredekilerin endişeli bakışları arasında yiyecek aradı ve bu anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı. Özellikle merkeze uzak mahallelerde yaşayanların endişelenmesi üzerine doğa koruma polisleri ve belediye ekipleri, hemen harekete geçti. Belediyenin veteriner hekimi ve polislerin eşliğinde kırsal mahallelere çıkan ekipler, uzun süre iz sürerek kurt aradı, ancak bulamadı.

UYUŞTURUCU İĞNEYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİYalnız dolaşan ve yine ilçe merkezine gelen kurt, bugün akşam saatlerinde belediye ekipleri ile doğa koruma polisleri tarafından yakalandı. Yüksekova Devlet Hastanesi yakınlarında uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilen kurt, belediyeye ait hayvan barınağındaki kliniğe götürülerek, tedaviye alındı.TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAL ORTAMINA BIRAKILACAK

Kurdu bir haftadır aradıklarını belirten Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, "Vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiriyorduk. Bugün gelen bir ihbar sonucunda da hemen harekete geçtik. ve aradığımız kurdu, akşam saatlerinde hastane yakınlarında belediye ve polis ekipleri ile koordineli bir şekilde köşeye sıkıştırıp, yakaladık, uyuşturucu iğne ile de etkisiz hale getirdik. Çok şükür kimseye bir zarar vermeden kurdumuzu yakaladık. En büyük endişemiz birilerine zarar vermesiydi. Kurdu serum bağlayıp, antibiyotik verdikten sonra yaklaşık iki hafta klinikte tutacağız. Daha sonra ise şehirden uzak doğal yaşam alanına bırakacağız" dedi.


Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı
Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı
Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı
Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı
Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı
Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı
Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı

Sadece Haberler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bir tuzağı daha bertaraf ettik Bir Zamanlar Çukurova, Esra Dermancıoğlu için çanları çalmaya başladı Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti
Milliler, Hollanda'nın kazanmasıyla EuroBasket biletini kaptı Milliler, Hollanda'nın kazanmasıyla EuroBasket biletini kaptı         
22:13
Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti         
21:56
Yerli koronavirüs aşısının Faz-2 çalışmalarında ilk sonuçlar umut verdi Yerli koronavirüs aşısının Faz-2 çalışmalarında ilk sonuçlar umut verdi         
21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz         
20:44
Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı: 3 asker yaralandı Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı: 3 asker yaralandı         
20:33
Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu         
19:40
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı         
17:49
Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz         
17:32
Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi         
16:35
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi         
11:47
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor         
11:11
Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir         
10:55
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır         
10:21
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 22:32:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei