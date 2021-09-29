Yüksekova'da, engelli öğrenciler polislerle uçurtma uçurup, halay çekti - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde engelli çocuklara yönelik düzelenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenliği katılan öğrenciler, polisler ile uçurtma uçurup, kol kola girerek müzik eşliğinde halay çekti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Grup Amirliği, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün de desteğiyle Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar Projesi' kapsamında, engelli öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenledi. Yeni Mahalle'deki statta düzenlenen şenlikte bir araya gelen çeşitli rehabilitasyon merkezine giden yaklaşık 200 engelli, polis ekipleri ile birlikte uçurtma uçurdu. Renkli görüntülere sahne olan şenliğe Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Özdemir, engelli çocuklara yönelik düzelenen uçurtma şenliğinin keyifli geçtiğini belirterek, "Çocukların polislik mesleğini tanıması, insanların koronavirüs salgınından sonra birbirleriyle kaynaşması açısından bu şenlik büyük önem arz ediyor. Bundan sonraki süreçte hava şartları elverdikçe bu tür etkinlikler yapılacak" dedi.Şenlikte, polis ekipleri engelli öğrencilerle kol kola girerek müzik eşliğinde halay çekti.