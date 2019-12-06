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Yüksekova'da engellilere tekerlekli sandalye verildi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Yüksekova'da engellilere tekerlekli sandalye verildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Sosyal Etki ve Kültür Derneğince, Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte Canan Keskintaş isimli hayırseverin bağışladığı 15 tekerlekli sandalye engellilere verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçede engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok alanda hizmet üreteceklerini söyledi.

Engelsiz bir Yüksekova inşa etmek için yola çıktıklarını belirten Doğramacı, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Sosyal Etki ve Kültür Derneği Başkanı Esengül Pınar Özcan da empati kurarak engellilerin durumunun daha iyi anlaşılacağını kaydetti.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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