Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Ev Sular Altında Kaldı

Yüksekova'da Ev Sular Altında Kaldı

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yüksekova'da Ev Sular Altında Kaldı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Altınoluk köyünde yaşayan Yusuf Baltacı'ya ait ev etkili olan yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Yağışlar, Hakkari ve ilçelerini etkiliyor. Yüksekova ilçesi bağlı Altınoluk köyünde yaşayan Yusuf Baltacı'ya ait ev etkili olan yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Evinin sular altında kaldığını gören Yusuf Baltacı, eşini ve çocuğunu evden çıkararak, akrabalarına yerleşti. Evindeki eşyalarını kurtarmak için geri dönen Baltacı, maddi hasarın çok olduğunu ifade etti. Mağdur olduğunu söyleyen Baltacı, "2 gündür etkili olan yağışlardan dolayı evimi su bastı. Sabah uyandığımda evimin sular altında kaldığını gördüm. Mecburen eşimi ve çocuğumu alıp akrabalarımın evine yerleştim. Evimin birçok eşyası sular altında kaldı, kurtarabildiğim elektronik eşyalarımı çıkardım. Halim göz önünde yetkililerden yardım bekliyorum." ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:35 Kaynak: İHA

Altınoluk, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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