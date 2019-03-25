Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Ev Sular Altında Kaldı, Aile Akrabalarına Sığındı

Yüksekova'da Ev Sular Altında Kaldı, Aile Akrabalarına Sığındı

1 saat önce

- Yüksekova'da ev sular altında kaldı, aile akrabalarına sığındıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar hayatı olumsuz yönden etkili olurken, Altınoluk köyünde yaşayan Yusuf Baltacı'ya ait ev etkili olan arazisi yağışlar nedeniyle...

- Yüksekova'da ev sular altında kaldı, aile akrabalarına sığındı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar hayatı olumsuz yönden etkili olurken, Altınoluk köyünde yaşayan Yusuf Baltacı'ya ait ev etkili olan arazisi yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.
Kar yağışı Hakkari ve ilçelerini etkiliyor. Yüksekova ilçesi bağlı Altınoluk köyünde yaşayan Yusuf Baltacı'ya ait ev etkili olan arazisi yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Evinin sular altında kaldığını gören Baba Baltacı, eşini ve çocuğunu evden çıkararak, akrabalarına yerleşti. Evindeki eşyalarını kurtarmak için geri dönen Baltacı, maddi hasarın çok olduğunu ifade etti. Mağdur olduğunu söyleyen Baltacı, "2 gündür etkili olan yağışlardan dolayı evimi su bastı. Sabah uyandığımda evimin sular altında kaldığını gördüm. Mecburen eşimi ve çocuğumu alıp akrabalarımın evine yerleştim. Evimin birçok eşyası sular altında kaldı, kurtarabildiğim elektronik eşyalarımı çıkardım. Halim göz önünde yetkililerden yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:38 Kaynak: İHA

Hakkari, Altınoluk, Yüksekova, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi İş Kadını Leyla Alaton: Erdoğan'ı Son Derece Feminist Buluyorum İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 22:17:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Ev Sular Altında Kaldı, Aile Akrabalarına Sığındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]