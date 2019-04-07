Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Ev ve Bahçeler Su Altında Kaldı

Yüksekova'da Ev ve Bahçeler Su Altında Kaldı

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yağışlar nedeniyle ev ve bahçeler sular altında kaldı.

Yüksekova'da Ev ve Bahçeler Su Altında Kaldı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yağışlar nedeniyle ev ve bahçeler sular altında kaldı.

Günlerdir etkisini sürdüren yağışlar ve karların erimesiyle Yüksekova'da bazı ev ve bahçeler sular altında kaldı. Yağışlar nedeniyle bahçede biriken suları tasfiye edemediklerini belirten Casım Sırrı isimli vatandaş yetkililerden yardım istedi. Sırrı, "Yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle birçok evin kazan daireleri ve garajı su altında kaldı. Bunun yanında bahçelerimiz de su altında kalmış durumda. Bahçedeki suyun tasfiyesi için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:21 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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