Yüksekova'da ev yangını - Son Dakika

Yüksekova'da ev yangını

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, itfaiye ekipleri çevre evlere sıçramadan yangını söndürdü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, itfaiye ekipleri çevre evlere sıçramadan yangını söndürdü. Edinilen bilgiye göre yangın, Yüksekova ilçesine Aşağı Güveç köyünde ikamet eden Hacı Akdoğan'a ait 2 katlı evde neydana meydana geldi. Yangın ihbarını alan Yüksekova Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Vatandaşların da destek verdiği müdahalede yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da evde mahsur kalan 56 yaşında bir kadını kurtararak 112 sağlık çalışanlarına teslim ettiler. Can kaybının yaşanmadığı yangında evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Akdoğan ailesi, kısa sürede yangına müdahalede bulunan mahalle sakinleri ile itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

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