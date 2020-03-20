Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı - Son Dakika
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Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüs salgınına karşı camilerden anons yapılarak, vatandaşların gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenildi.

Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüs salgınına karşı camilerden anons yapılarak, vatandaşların gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenildi.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan korona virüs salgınına karşı Yüksekova ilçesinde de tedbirler alınıyor. Kaymakamlık talimatıyla camilerden Türkçe ve Kürtçe anonslar yapılarak, vatandaşlardan gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenilerek, temizliğe önem verilmesi istenildi. - VAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:48 Kaynak: İHA

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