Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı - Son Dakika

Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı
6 saat önce
Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüs salgınına karşı camilerden anons yapılarak, vatandaşların gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenildi.
Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüs salgınına karşı camilerden anons yapılarak, vatandaşların gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenildi.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan korona virüs salgınına karşı Yüksekova ilçesinde de tedbirler alınıyor. Kaymakamlık talimatıyla camilerden Türkçe ve Kürtçe anonslar yapılarak, vatandaşlardan gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenilerek, temizliğe önem verilmesi istenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:39 Kaynak: İHA
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