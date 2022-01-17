Yüksekova'da evler kara gömüldü - Son Dakika

Yüksekova'da evler kara gömüldü

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından tek katlı evler kara gömüldü.

İlçede günlerdir belli aralıklarla yağan kar hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği Yüksekova ilçesinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise kara gömüldü.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçerek ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Vatandaşlar, çatılarında biriken karları kürek yardımıyla temizlerken, Karayolları ve belediye ekipleri de şehir merkezinde kapanan cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kardan dolayı evin damlarını temizlediklerini söyleyen Abdulselam Sali, "İlçemizde günlerdir kar yağışı devam ediyor. Bu yıl baya kar yağdı. Bazı yollar hala kapalı, bazı yollar açılmış. Şehrimiz kara gömülmüş ve arkamda da gördüğünüz gibi tek katlı evler tamamen kara gömülmüş" dedi.