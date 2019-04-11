Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Eyp Ele Geçirildi

Yüksekova'da Eyp Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Yüksekova'da Eyp Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "11 Nisan 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Armutdüzü Mahallesi Arpalı Mezrası mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde, 1 adet EYP ve 1 adet büyük tüp ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:06 Kaynak: İHA
Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sınırda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi Galata Kulesi'nin Terasından Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 20:46:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Eyp Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]