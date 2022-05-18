YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG - Son Dakika
Üye Girişi

YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG

18.05.2022 17:39

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında, Türkiye Rafting Federasyonu ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonuyla rafting gösterisi düzenlendi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında, Türkiye Rafting Federasyonu ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonuyla rafting gösterisi düzenlendi. İlçe merkezindeki Büyükçay Deresi'nde yapılan 30 sporcunun gösterisi büyük ilgi gördü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında, Türkiye Rafting Federasyonu ve Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, 30 sporcu, ilçenin Yeşildere Mahallesi'nden geçen Büyükçay Deresi'nde rafting gösterisi yaptı. Sporcular, yaklaşık 2 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı. Türkiye Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İlçe Spor Müdürü Sami Keskin, kurum amirleri ile sporcuların katıldığı rafting gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Akbıyık, ilçede düzenlenen rafting gösterisine büyük katılım olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Rafting federasyonu başkanlığının Hakkari ve Yüksekova'da düzenlediği rafting etkinliği için teşekkür ediyorum. Biz de bu etkinliği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle Yüksekova ilçemizde yaptık.Hakkari ve Yüksekova ilçemizde raftingi temsil edecek sporcularımızın çıkacağına inanıyoruz. Her alanda olduğu gibi yapılan her iyi faaliyette sağlıkta, sporda, eğitimde sizlerin yanındayız. Sizlerle beraberiz, daha güzle bir Yüksekova, daha yaşanabilir bir Yüksekova oluşmak için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Yüksekova, gelişen ve büyüyen bir şehir olarak artık sadece hizmetlerle anılacak. Bize en büyük katkıları ve destekleri olan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Hakkari ve Yüksekova halkı adına teşekkür ediyorum"

YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG
YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG
YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG
YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG
YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG
YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG
YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG
YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG
YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG
YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG
YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG
YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç'a Gençlik Haftası ve Sosyal Güvenlik Haftası ziyaretleri Başkan Büyükkılıç'a Gençlik Haftası ve Sosyal Güvenlik Haftası ziyaretleri GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG - Son Dakika


Son Dakika
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:26:22. #1.13#
SON DAKİKA: YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement