Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi - Son Dakika
Yüksekova'da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsü nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsü nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan korona salgınının Türkiye'de de görülmesiyle ilk günden beri tüm şehirlerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de çeşitli tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığının bu kapsamda yayınladığı genelgeye rağmen Cengiz Topel Caddesi üzerinde açık bulunan 2 iş yeri zabıta ekiplerince caza yazılarak mühürlendi.
Zabıta ekipleri, Yüksekova Kaymakamlığının verdiği talimatla korona virüsüne karşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirttiler. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:12 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı