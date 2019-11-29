Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da gıda denetimi
Son Dakika Güncel Yüksekova'da gıda denetimi - Son Dakika

Yüksekova'da gıda denetimi

7 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından fırın ve lokantalar denetlendi.

Yüksekova'da gıda denetimi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından fırın ve lokantalar denetlendi.


Zabıta ekipleri tarafından ilçede bulunan fırın ve lokantalarda gıda ve hijyen denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde; fırınlarda ekmek gramajları, ham maddelerin son kullanma tarihleri ve personelin kılık kıyafeti kontrol edilirken, lokantalarda ise özellikle temizlik kuralları konusunda denetim yapıldı. Fırın ve lokanta sahiplerine hijyenik ortamın sağlanması ve temiz bir ortamda çalışmaları için gerekli ikazlar yapılarak, eksikliklerin en geç 5 gün içinde giderilmesi istendi.


Her hafta rutin bir şekilde denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Dikçe, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Bugün de ekiplerimiz ilçede bulunan fırın ve lokantaların gerekli kurallar çerçevesinde hizmet verip vermediklerini denetlediler. Eksiklikleri bulunan iş yerlerine gerekli ikazlar yapıldı. Aksi taktirde söz konusu iş yerlerine cezai işlem uygulanacaktır" dedi. - HAKKARİ

Zabıta Müdürlüğü, Yüksekova, Hakkari, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:22:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da gıda denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]