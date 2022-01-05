Yüksekova'da göz gözü görmüyor...Yoğun siste görüş mesafesi 5 metreye düştü - Son Dakika

Yüksekova'da göz gözü görmüyor...Yoğun siste görüş mesafesi 5 metreye düştü

Yoğun sis sürücülere zor anlat yaşattı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken, hayat adeta durma noktasına geldi. Görüş mesafesi 5 metreye düştü.

Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından, Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili güneşli hava akşama saatlerinde yerini sise bıraktı. Etkisini artıran yoğun sis hayatı durma noktasına getirmesiyle dondurucu soğuklarla beraber vatandaşları eve hapsetti. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.