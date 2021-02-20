Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı - Son Dakika

Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı

20.02.2021 20:38
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir korku salan kurt başarılı bir operasyonla yakalandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir korku salan kurt başarılı bir operasyonla yakalandı.

İlçede 10 güne yakındır Güngör ve Cumhuriyet mahallelerinde aralıklı çıkarak mahallede yaşayan vatandaşlara korku veren kurt, Yüksekova Belediyesi ve polis ekiplerince sokak sokak aranıyordu. Bugün akşamüzeri ilçenin havalimanı yakınında kurdun görülmesiyle vatandaşlar tarafından Yüksekova Belediyesine haber verildi. Kurdun bulunduğu yere giden veteriner hekim Hekim Kaçan ve ekibi iğnelerle kurdu etkisiz hale getirdi. Ekipler kurdu bayıldığı yerden alarak araca bindirerek, Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kurt, Yüksekova Belediyesi hekimi Hekim Kaçan tarafından tedavisi yapıldı. Gece gündüz demeden sokakları karış karış gezdiğini belirten Hekim Kaçan, "Hemen hemen her mahallede bize ihbarlar geliyordu. Kıştan dolayı yiyecek aramakta zorlanan kurtlar şehre inebiliyor. Her sene gelebiliyordu tekrardan dönebiliyorlardı. Bu sefer dönmediler ve insanların attıkları atıklarla beslendiler. ve en son olarak kurt iki mahalle arasında gelip gidiyordu. Bu kurt sık sık görülmesiyle insanlar huzursuz olmaya başladı. Artık gündüz vakti bile görülen bir kurt vardı. İşte bu kurdun kimseye zarar vermeden acilen dışarıya çıkartılması gerekiyordu. Kurtla ilk temasımızda kullandığımız bayıltıcı iğne etkisini vermedi. İnsanlar yaptığı seslerden ve karabalıktan dolayı iğne etkisini göstermedi. Bizde bir hafta sabah ve akşam emniyet güçleri ile koordineliyle saklanacağı her yeri aradık. Gelen tüm ihbarları hemen değerlendirdik. Bize gelen ihbarlar farklı mahallelerde olduğu için, bizde açıkçası şehirde sadece bir kurdun olmadığını zannediyorduk. Çünkü aynı kurt ayrı mahallede görülmesi biraz mümkün değildi. Bugün gelen ihbar üzerine bu kurdu Yeni Mahalle havalimanı güzergahına ilerlerken görüntülendi ve ihbar o şekilde bize geldi. Bizde hastaneye kadar takip ettik. Ayak izlerini takip ettiğimizde, yaralı olduğunu tespit ettik. Kurt yine şehre girmeye çalışıyordu ama bizim onu takip ettiğimizi görünce bu sefer ovaya kaçmaya başladı. Bizde bu sefer ısrarla yakalamaya başladık. Çünkü yakalamasak yine şehre inecek. Bizde takibimizi ısrarla sürdürdük ve yaralı olmasından dolayı da yapılan bayıltıcı iğneler sonucu kurdu uyutabildik. Şimdi baygın durumda. Zaten acil kan kaybetme durumu vardı hemen kanamasını durdurduk ve hemen Yüksekova Belediyesinin barınağına getirdik. İlk müdahalesini yaptık tedavi altına aldık. İnşallah kısa sürede kurtulur. Biz onu koruma altına aldık. Biz burada 2 haftaya yakın beslemesini sağlayacağız. Düzeldiği zamanda doğal yaşam alanına ve Yüksekova'ya gelemeyecek şekilde bırakacağız" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı
Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı

Cumhuriyet, Yüksekova, Hakkari, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı - Son Dakika


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