Yüksekova'da güven ortamının sağlanmasıyla kırsal köyler hizmetle buluşuyor - Son Dakika

Yüksekova'da güven ortamının sağlanmasıyla kırsal köyler hizmetle buluşuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle kırsal köy ve mezralar hizmetle buluşturuluyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle kırsal köy ve mezralar hizmetle buluşturuluyor.

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Yüksekova'da İl Özel İdaresi ekipleri, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölgenin terörden arındırılmasıyla, ilçenin en ücra köşelerine hizmet götürmek için çaba gösteriyor.

İlçeye 30 kilometre mesafede bulunan ve terör saldırıları nedeniyle 30 yıldır yol sorununun yaşandığı Çamdalı mezrasında çalışma başlatan ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ulaşım imkanlarına kavuşması için zorlu bölgede 4 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde yol yapıyor.

Projenin tamamlanmasıyla yıllardır yaşanan ulaşım sıkıntının giderilmesi hedefleniyor.

Onbaşılar Köyü Muhtarı Husret Şen, gazetecilere, kısa süre sonra yola kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yıllardır yol sorunu yaşadıklarını anlatan Şen, "Allah'ın izniyle birkaç gün sonra yolumuza kavuşarak rahat bir nefes alacağız. Yıllardır yol talebimiz vardı. Çok şükür çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yüksekova, Hakkari, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da güven ortamının sağlanmasıyla kırsal köyler hizmetle buluşuyor - Son Dakika
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