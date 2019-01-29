Yüksekova'da Hamile Kadın İçin Seferber Olundu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı, yolu kar ve tipiden kapanan Altınoluk köyünde doğum sancıları başlayan Nazife Çakmak (32), ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı, yolu kar ve tipiden kapanan Altınoluk köyünde doğum sancıları başlayan Nazife Çakmak (32), ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde meydana geldi. 7'nci çocuğunu bekleyen hamile Nazife Çakmak'ın, aniden doğum sancıları başladı. Köy yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğu için hastaneye yakınları tarafından hastaneye ulaştıramayan Çakmak'ın durumu sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve karla mücadele ekipleri bölgeye doğru yola çıktı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı yolu açmak için yoğun çalışma yürüttü. Çalışma sonucu sağlık ekipleri köye ulaştı. Doğum hastası Çakmak, 2 saat süren çalışmanın ardından sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çakmak'ın yakınları, ekiplere teşekkür etti.



- Hakkari

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